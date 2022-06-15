الخميس 16 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ماكرون: يتعين على أوكرانيا التفاوض مع روسيا في مرحلة ما
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث إلى جنود قوة الاستجابة لحلف الناتو
15 يونيو 2022 13:02

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في مرحلة ما من أجل محاولة إنهاء الحرب بين البلدين.

وقال ماكرون أثناء زيارته إلى رومانيا "سيتعين على الرئيس الأوكراني والمسؤولين الأوكرانيين التفاوض مع روسيا".

وذكر مصدران دبلوماسيان إن ماكرون وصل رومانيا أمس الثلاثاء في جولة تستغرق ثلاثة أيام إلى الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي بما في ذلك مولدوفا قبل أن يتوجه على الأرجح إلى كييف غدا الخميس في زيارة مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
فرنسا
أوكرانيا
آخر الأخبار
"الإمارات للتنمية".. حلول تمويلية مرنة لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة
الاقتصادي
"الإمارات للتنمية".. حلول تمويلية مرنة لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة
اليوم 11:19
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
الرياضي
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
اليوم 11:15
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
الإمارات
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
اليوم 11:04
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
الإمارات
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
اليوم 10:46
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
الرياضي
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
اليوم 10:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©