ماكرون: يتعين على أوكرانيا التفاوض مع روسيا في مرحلة ما

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في مرحلة ما من أجل محاولة إنهاء الحرب بين البلدين. وقال ماكرون أثناء زيارته إلى رومانيا "سيتعين على الرئيس الأوكراني والمسؤولين الأوكرانيين التفاوض مع روسيا". وذكر مصدران دبلوماسيان إن ماكرون وصل رومانيا أمس الثلاثاء في جولة تستغرق ثلاثة أيام إلى الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي بما في ذلك مولدوفا قبل أن يتوجه على الأرجح إلى كييف غدا الخميس في زيارة مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

المصدر: وكالات