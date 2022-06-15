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السعودية.. الأمن العام يحذر من التعامل مع حملات الحج الوهمية
السعودية.. الأمن العام يحذر من التعامل مع حملات الحج الوهمية
15 يونيو 2022 12:23

حذّر المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، المواطنين السعوديين والمقيمين الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1443 هـ عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق اعتمرنا، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد العميد الشويرخ أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق القائمين عليها، مهيبًا بالتقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا، حيث إنها الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.

المصدر: وكالات
الحج
حملات الحج والعمرة
السعودية
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