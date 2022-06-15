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مقتل شرطيين ومشتبه به بعد إطلاق نار في كاليفورنيا
مقتل شرطيين ومشتبه به بعد إطلاق نار في كاليفورنيا
15 يونيو 2022 11:19

قالت السلطات الأميركية في وقت متأخر الليلة الماضية، إن إطلاق نار في مدينة إل مونتي بجنوب كاليفورنيا أسفر عن مقتل شرطيين ومشتبه به، مضيفة أن رجال شرطة تعرضوا لإطلاق النار خلال تعاملهم مع حادث طعن.
وقالت الشرطة في بيان "ردت شرطة إل مونتي على حادث طعن محتمل في فندق سيستا إن وتعرض أفرادها لإطلاق نار فور وصولهم.
"مدينة إل مونتي حزينة ومصدومة من إطلاق النار المأساوي الذي أسفر عن مقتل شرطيين".
يخضع العنف المسلح في الولايات المتحدة للتدقيق بعد مذبحتين وقعتا إحداهما الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس وأدت إلى مقتل 19 طفلا واثنين من المدرسين، وأخرى في متجر في بوفالو بنيويورك راح ضحيتها عشرة أشخاص.
ودفع الحادثان في أوفالدي وبافالو إلى جهود جديدة في الكونجرس الأميركي لسن قوانين أكثر صرامة لمراقبة بيع الأسلحة.
وقالت السلطات في كاليفورنيا إن الشرطيين اللذين تم إطلاق النار عليهما نُقلا إلى المركز الطبي حيث توفيا متأثرين بجراحهما. وتحقق إدارة شرطة مقاطعة لوس انجليس في الحادث.
وقالت شرطة لوس انجليس إن أحد المشتبه بهم في إطلاق النار، وهو مجهول الهوية، قُتل أثناء تبادل إطلاق النار.

المصدر: رويترز
ولاية كاليفورنيا
إطلاق نار
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