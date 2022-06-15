الخميس 16 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إغلاق المجال الجوي السويسري حتى "إشعار آخر"
إغلاق المجال الجوي السويسري حتى "إشعار آخر"
15 يونيو 2022 09:50

 قالت وكالة سكاي جايد لخدمات الملاحة الجوية إن مشكلة فنية في نظام مراقبة الحركة الجوية أوقفت الإقلاع والهبوط بالمطارات السويسرية.
وذكرت في بيان "تعرضت سكاي جايد لخدمات الملاحة الجوية السويسرية لعطل فني في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولهذا جرى إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة الملاحة لاعتبارات السلامة".
وأضافت أن "إغلاق المجال الجوي يسري حتى إشعار آخر".
وقالت سكاي جايد إنها تعمل على إيجاد حل.
كان متحدث باسم مطار زوريخ قد قال في وقت سابق إن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت، في حين ذكر مطار جنيف على تويتر أن حركة المرور لن تُستأنف قبل الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش).

المصدر: وكالات
سويسرا
جنيف
آخر الأخبار
"الإمارات للتنمية".. حلول تمويلية مرنة لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة
الاقتصادي
"الإمارات للتنمية".. حلول تمويلية مرنة لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة
اليوم 11:19
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
الرياضي
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
اليوم 11:15
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
الإمارات
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
اليوم 11:04
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
الإمارات
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
اليوم 10:46
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
الرياضي
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
اليوم 10:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©