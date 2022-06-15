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النيجر.. مقتل 8 عناصر شرطة بهجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو
النيجر.. مقتل 8 عناصر شرطة بهجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو
15 يونيو 2022 08:48

قتل ثمانية دركيين وأصيب 33 آخرون بجروح في هجوم "إرهابي" استهدف مقرّهم في مدينة واراو في جنوب شرق النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو، كما أعلنت وزارة الدفاع.
وقالت الوزارة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّه "قرابة الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم (4.30 ت غ) تعرّضت مفرزة الدرك الوطني في واراو لهجوم شنّته مجموعات مسلّحة إرهابية على متن عشرات الدراجات النارية والعربات".
وأضافت أنّ الحصيلة الموقتة للهجوم تفيد بمقتل ثمانية دركيين وإصابة 33 آخرين بجروح، بينهم ستة جروحهم خطرة.
وأكّد البيان أنّ حوالى 50 "إرهابياً" قتلوا أثناء التصدّي للمهاجمين.

المصدر: وكالات
هجوم إرهابي
النيجر
بوركينا فاسو
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