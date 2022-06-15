في رومانيا.. ماكرون يتفقد قوات فرنسا المنتشرة على أبواب أوكرانيا

تفقّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رومانيا مساء الثلاثاء جنود بلاده الـ500 المنتشرين في هذا البلد "لحماية" دول أوروبا الشرقية، وذلك عشية زيارة دعم سيجريها الأربعاء إلى مولدافيا وقد تعقبها زيارة أخرى بالغة الحساسية إلى كييف. وقال ماكرون مخاطباً حوالي 200 جندي فرنسي تجمّعوا في قاعدة ميخائيل كوغاليتشانو التابعة لحلف شمال الأطلسي حيث حطّت طائرته "إنه لفخر لفرنسا أن تكون في المراكز الأمامية". ونشرت فرنسا هؤلاء الجنود بصورة طارئة في نهاية فبراير بعيد أيام من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وشدّد ماكرون على أنّ دور قوات بلاده في رومانيا هو "منع أي محاولة لزعزعة الاستقرار والاعتداء على أوروبا". وهي أول جولة لماكرون الى جنوب شرق أوروبا منذ الهجوم الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير. وزيارته الى أوكرانيا المنتظرة جدا قد تتم في وقت لاحق من هذا الاسبوع برفقة المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحسب وسائل إعلام في برلين وروما. وهي معلومات لم تؤكدها الرئاسة الفرنسية موضحة ان "لا شيء مقررا" في هذه المرحلة. ووصل ماكرون برفقة وزيري الخارجية كاترين كولونا والدفاع سيباستيان لوكورنو في الثامنة مساء الى القاعدة العسكرية الواقعة بالقرب من كونستانتا، الميناء الروماني الكبير المطل على البحر الاسود، والتي اصبحت استراتيجية أكثر منذ بدء الهجوم الروسي. واستقبله رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا وعدد من كبار المسؤولين الرومانيين التقى الرئيس الفرنسي قوات مهمة "النسر" التي أطلقت في إطار تعزيزات قوات حلف شمال الأطلسي "لموقفه الرادع والدفاعي على الجناح الشرقي لأوروبا". وفرنسا، العضو في هذه العملية تنشر 500 عسكري بينهم 350 من القوات البرية من مختلف الوحدات يشكلون "كتيبة رأس الحربة" مع 300 جندي بلجيكي سيحل محلهم هولنديون في الأشهر المقبلة. وسيصل إلى القاعدة صباح الأربعاء الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، وسيوجّه ماكرون "رسالة واضحة جدا عن التزامنا تجاه الحلفاء ضمن حلف الأطلسي والشركاء الأوروبيين" بحسب الرئاسة الفرنسية التي تشدد على "الاستثمار الكبير جدا" الذي يمثله هذا الالتزام. سيما وأن فرنسا نشرت مؤخرا هناك نظام دفاع أرض-جو من الجيل الجديد.

المصدر: آ ف ب