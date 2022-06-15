كندا والدنمارك تنهيان "حربهما" على جزيرة هانز في القطب الشمالي

أنهت كندا والدنمارك الثلاثاء "حربهما" المستمرة منذ عقود حول السيادة على جزيرة هانز الصحراوية وغير المأهولة في القطب الشمالي. ووقّع البلدان رسميا اتفاقا لتقاسم جزيرة هانز الواقعة قبالة شمال غرب جرينلاند، ما أدى إلى إنشاء أول حدود برية بين كندا وأوروبا، وذلك خلال حفل أقيم في أوتاوا وحضرته وزيرة الخارجية الكندية ونظيرها الدنماركي.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد 49 عاماً من الخلاف، ستقسّم الجزيرة إلى قسمَين، فيما أشيد بالاتفاق بين أوتاوا وكوبنهاغن كنموذج لحلّ النزاعات الإقليمية حول العالم. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنّ "القطب الشمالي هو بمثابة منارة للتعاون الدولي حيث تسود سيادة القانون".

وأضافت "فيما يواجه الأمن العالمي تهديداً، كانت هناك حاجة أكثر من أي قت مضى إلى أن تعمل ديموقراطيات مثل كندا والدنمارك معاً، جنباً إلى جنب مع الشعوب الأصلية، لحلّ خلافاتنا وفقا للقانون الدولي".







المصدر: وكالات