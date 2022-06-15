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الفلك المصري يحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
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15 يونيو 2022 07:42

أصدر المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بياناً جديداً حول موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي إنه "طبقاً للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022 (يوم الرؤية)".

وأضاف أن "الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم".

وتابع القاضي، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة).


وبذلك تكون غرة شهر ذو الحجة 1443هـ فلكياً يوم الخميس 30/6/2022.

وتكون وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكياً يوم الجمعة 8/7/2022.

ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكياً يوم السبت 9/7/2022.

المصدر: وكالات
عيد الأضحى
عرفات
الحج
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