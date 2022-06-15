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الولايات المتحدة ترصد 65 إصابة بجدري القردة
أنابيب اختبار مكتوب عليها 'فيروس جدري القرود ،إيجابي وسلبي' في هذا الرسم التوضيحي
15 يونيو 2022 07:17

رَصَدتْ مراكزُ السيطرةُ على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأميركية 65 إصابةً بجدري القردة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في ثماني عشرة ولاية.

وأوضحت في نشرتها الصحية عبر موقعها اليوم، أنَّ الحالاتِ المسجلةَ تم رصدها في ولايات اريزونا، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس، ونيويورك، واوهايو، وأكلاهوما، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جدري القرود
كاليفورنيا
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