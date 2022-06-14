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اليونان ترد على تشكيك تركيا في سيادتها على جزر بحر إيجه
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
15 يونيو 2022 01:53

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، إن موقف تركيا الذي يشكك في سيادة بلاده على جزرها في بحر إيجه "عبث".
وأضاف، في مقابلة يبثها تلفزيون (إي.آر.تي) الرسمي، الثلاثاء "اعتراضات تركيا، كما وردت في الرسائل الأخيرة إلى الأمم المتحدة، عبثية تماما لأنها تثير تساؤلات إزاء سيادة اليونان على جزرها.. لا يمكننا إجراء أي نقاش حول هذا العبث".
واليونان وتركيا، الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي، على خلاف منذ فترة طويلة بشأن قضايا من الحدود البحرية إلى المجال الجوي والمهاجرين.
وتفجر الخلاف مجددا في الآونة الأخيرة، إذ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اليونان يجب أن تتوقف عن تسليح الجزر في بحر إيجه وتلتزم بالاتفاقات الدولية.
تقول أنقرة إن جزر بحر إيجه مُنحت لليونان بموجب معاهدتي لوزان عام 1923 وباريس 1947 بشرط عدم تسليحها.
وقالت أثينا إن تصريحات تركيا بشأن تسليحها للجزر لا أساس لها من الصحة. وأرسل كلا البلدين رسائل إلى الأمم المتحدة تحدد مواقفهما المتعارضة بشأن المجال الجوي والجزر.

المصدر: رويترز
اليونان
بحر إيجه
تركيا
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