المجاعة تهدد حياة طفل كل 48 ثانية في القرن الأفريقي

دينا محمود (لندن)

«طفلٌ لا يعرف أي منّا اسمه، ربما يكون قد فارق الحياة في منطقة القرن الأفريقي من فرط الجوع، قبل أن تُنهي قراءة الفقرة الأولى من هذه السطور».. تحذيرٌ عالي النبرة، تطلقه وكالات إغاثة دولية، من مغبة تردي الوضع الإنساني في هذا الجزء من العالم، الذي تجتاحه حالياً موجة جفاف، تُوصف بأنها الأسوأ من نوعها منذ 60 عاماً.

فالتقديرات المستقلة، تفيد بأن عدد من يعانون الجوع الشديد في دولٍ مثل الصومال وكينيا وإثيوبيا، بات الآن يتجاوز 23 مليون شخص، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف عن مستواه قبل عام، الذي كان يفوق 10 ملايين بقليل.

الوقت الحالي، تحذر الأمم المتحدة، من أن تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي في العالم، يضع ثلاثة أرباع مليون شخص على الأقل في دول شرق أفريقيا، وعلى رأسها الصومال وإثيوبيا وجنوب السودان، في مواجهة مجاعة تبدو حتمية، قد تودي بحياة الكثيرين منهم.

وتشير المنظمة الأممية، إلى أن حدة هذه المشكلة تتزايد في الصومال، الذي يعاني ما يقرب من 1.5 مليون من أطفاله دون سن الخامسة، سوء التغذية الحاد، بمن فيهم أكثر من 385 ألف طفل، سيواجهون على الأرجح، مستويات أكثر شدة من الافتقار للحد الأدنى من الغذاء، خلال العام الجاري.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «أيريش تايمز» الإيرلندية، قال عاملون في مجال الإغاثة الإنسانية، إن على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لإنقاذ منطقة القرن الأفريقي، المقبلة على موسم جفاف سيكون الرابع على التوالي، وقد يكون الأشد من نوعه على الإطلاق، وذلك في ظل عدم هطول أي أمطار، على أجزاء من هذه المنطقة منذ عام 2019.

وحذرت جين آن ماكينا الرئيس التنفيذي لشبكة «دوتشاس»، وهي مظلة تضم منظمات إنسانية تنموية دولية في إيرلندا، من أن خطورة الأزمة الحالية تتفاقم، بفعل تقلص إمدادات الغذاء على مستوى العالم، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، باعتبار أن منطقة شرق أفريقيا تستورد 90% تقريباً من احتياجاتها من القمح، من روسيا وأوكرانيا على وجه التحديد.

وشددت المسؤولة الإغاثية الإيرلندية، على ضرورة العمل على دعم الجهود الأممية الرامية، لإنقاذ أرواح المهددين بالجوع في دول القرن الأفريقي، التي يحذر خبراء من أن بعضها مثل الصومال وإثيوبيا وكينيا، قد تشهد حالة وفاة واحدة على الأقل كل 48 ثانية، جراء الافتقار للغذاء.

وتقول الأمم المتحدة إنها تسعى لجمع 4.4 مليار دولار، لتمويل خطته الهادفة لمد يد العون للمنكوبين بالجفاف في هذه المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي في أفريقيا، وذلك للحيلولة دون تكرار سيناريو المجاعة التي ضربتها عام 2011، وأدت لوفاة ما يزيد على 260 ألف شخص في الصومال، نصفهم تقريباً من الأطفال دون سن الخامسة.