إعلان «الطوارئ الأمنية» في شمال توغو

لومي (وكالات)

أعلنت الحكومة التوغولية حالة «الطوارئ الأمنية» في سافانا، المنطقة الواقعة في أقصى شمال البلاد والتي شهدت هجومين إرهابيين غير مسبوقين في هذا البلد.وقالت الحكومة في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إنّ «مجلس الوزراء درس وأقرّ مشروع مرسوم يقضي بإعلان حالة الطوارئ الأمنية في منطقة سافانا».

من جهته، أوضح وزير الإعلام آكودا آيوادان خلال مؤتمر صحفي أنّ «حالة الطوارئ الأمنية إجراء استثنائي استدعتها حالة محدّدة، منطقة سافانا تتعرّض لهجمات إرهابية والدولة بحاجة لأن تتحرك بسرعة وفاعلية».

وأضاف أنّ «حالة الطوارئ هذه ستفرض وفقاً للدستور لمدة ثلاثة أشهر يمكن تمديدها بموافقة من الجمعية الوطنية».

وفي مايو، قُتل 8 جنود وأصيب 13 آخرون بجروح في هجوم إرهابي استهدفهم في شمال توغو.