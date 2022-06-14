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العراق: الكاظمي يحذر من الانجرار للعنف
الكاظمي خلال جلسة الحكومة العراقية
15 يونيو 2022 01:40

بغداد (الاتحاد)

حذر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، من الدعوات إلى الانجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة، مطالباً القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن.وقال الكاظمي، خلال جلسة للحكومة: «علينا أن نفكّر بحاضرنا ومستقبلنا، وأن نتعلّم ممّا جرى في السنوات الماضية، وأن نعمل بكل طاقاتنا من أجل مستقبل أجيالنا».
وأضاف: «الحدود مؤمنة بشكلٍ كبيرٍ جداً، أنا أشرف بشكلٍ يومي على عمليات عسكرية وأمنية».
وتابع: «القوات العراقية جاهزة وحاضرة للدفاع عن كل العراق والعراقيين، ولن أدخل في الحديث السياسي، وعلى القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن».
وقال إن «الحكومة واجهت أصعب الظروف واستطاعت أن تجتازها عبر تدابير صعبة ومهمة أثبتت نجاحها، وهناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرض على العنف والفوضى، وهذا أمر غير مقبول، وسيقع تحت المساءلة القانونية».
وأضاف: «هناك من يستغل المنابر الإعلامية للدعوة إلى الانجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين»، داعياً الجميع إلى عدم الانخداع والانسياق وراء هذه الدعوات، وعلى الجميع التحلي بالصبر، والحكمة، والعقلانية، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين.

الحكومة العراقية
مصطفى الكاظمي
العراق
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