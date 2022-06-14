«الرئاسي» يطالب «النواب» و«الدولة» بتغليب مصلحة ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، بتغليب مصلحة البلاد بعيداً عن أي صراعات سياسية.

وأكد المنفي خلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هوريندل أمس، موقف المجلس الثابت في المضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني تتوافق عليه جميع الأطراف.

بدورها، أشادت هوريندل بدور المجلس الرئاسي في المحافظة على الاستقرار، مشددة على استمرار دعم بلادها لخطواته في ملف المصالحة الوطنية والعمل على إجراء انتخابات شاملة على أساس دستوري.

في غضون ذلك، تواصلت أمس، ولليوم الثالث على التوالي أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات بحث المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبحث أعضاء مجلسي «النواب والدولة» خلال اجتماعاتهم التي تتواصل حتى 19 من الشهر الجاري برعاية أممية النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية والتي لم يتم حسمها في الجولة الثانية من المباحثات.

وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في القاهرة توافقوا على 43 مادة من مسودة الدستور الليبي.

وبينت أنه «إذا أضفنا المواد التي جرى التوافق بشأنها في الجولة الثالثة والأخيرة إلى المواد المتفق عليها خلال الجولتين السابقتين سيصل مجموعهما إلى 180 مادة». إلى ذلك، يعقد أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، اليوم الأربعاء، اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لبحث سبل تفعيل مخرجات اجتماعات جنيف، خاصة النقاط المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في أقرب وقت ممكن، وذلك بحسب ما أكدته مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد».

وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات اللجنة العسكرية ستعقد بالتزامن مع اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي، موضحة أن البعثة الأممية تسعى لتفعيل كافة مسارات الحل في ليبيا خلال الفترة الراهنة، لافتةً إلى أن الاجتماعات ستؤكد على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ورفض أي محاولات للتحشيد العسكري في المدن الليبية.