الإمارات: ندعم جهود الإصلاح في الأمم المتحدة

نيويورك (الاتحاد)

أكدت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على دعم الإمارات للجهود الإصلاحية الأممية، لكي تتمكن المنظمة الدولية من مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضحت البعثة، في تغريدة على حسابها الرسمي على «تويتر»: «مواصلة المحادثات مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسياسات، فولكر تورك بشأن الأجندة المشتركة، وتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030».

وحضر الاجتماع معالي السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

وقالت البعثة: «يمكن الاعتماد على دعم الإمارات للجهود الإصلاحية الأممية لكي تتمكن المنظمة من مواجهة التحديات الراهنة».

وأوضحت البعثة أن «جدول أعمالنا المشترك» ينطوي على رؤية لمستقبل الأمم المتحدة والتعددية.

وأضافت: «إن التعاون الرقمي وتمكين الشباب والعمل المناخي من بين الأولويات الرئيسة على جدول أعمال دولة الإمارات».

و«جدول أعمالنا المشترك» هو عبارة عن أجندة عمل أممية، مخصصة لتعزيز وتسريع الاتفاقات التعددية، وخصوصاً أجندة المنظمة الدولية لعام 2030، وتحقيق اختلاف ملموس في حياة الشعوب.

وينطوي «جدول الأعمال المشترك»، بحسب موقع الأمم المتحدة، على توصيات في مجالات رئيسة، من بينها التضامن المتجدد بين الشعوب والأجيال المستقبلية، والإدارة الأفضل للمشتركات العالمية، من أجل تحقيق المساواة والاستدامة للجميع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن في 25 يناير الماضي تعيين النمساوي، فولكر تورك، وكيلاً للأمين العام معنياً بالسياسات في مكتبه التنفيذي.

وفضلاً عن تنسيق عمل السياسات العالمية، طلب الأمين العام من فولكر تورك التركيز بشكل خاص على متابعة تقرير «جدول أعمالنا المشترك»، ومواصلة عمل التنسيق الاستراتيجي داخل المكتب التنفيذي، بما يكفل الاتساق في التحليلات المقدمة إلى الأمين العام. إلى ذلك، أدلى وفد الإمارات في مجلس الأمن ببيان بشأن البند المعنون «الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين»، ألقاه سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة.

وقال المزروعي في البيان: «اضطلعت ‎‎المحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بأدوارٍ بارزة ومهمة في إجراءات تحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانون، والآن، تعمل الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، بأدوار أساسية لاستكمال المهام النهائية لأعمالِهِما وإغلاق كافة ملفاتها».

وأضاف: «دولة الإمارات، في هذا السياق، على دعمها لولاية الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، وترحب بتقريرها العشرين عن التقدم المُحرَز حتى الآن، حيث تضطلع هذه الآلية بدور أساسي في مكافحة الإفلات من العقاب إثر ارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، وكذلك في تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم والناجين منها».

وبحسب البيان، أثنت دولة الإمارات على الآلية لما أحرَزَتهُ من تقدمٍ في أداء وظائفها الرئيسية. وفيما يخص قضايا الجرائم الأساسية، قالت: «نحيط علماً بأن قضية المتهم فيليسيان كابوغا قد تكون المحاكمة الأخيرة التي ستنظر فيها الآلية، والتي من المُرتقب أن تبدأ قريباً إثر صدور القرار القضائي بأهليته في المثول أمام القضاء، ونُقَدّر كذلك الجهود التي بذَلَها القضاة المعنيون والادعاء العام، لإيجاد سُبل لتبسيط هذه القضية وتقليص المدة المتوقعة للمحاكمة».

وفيليسيان كابوغا رجل أعمال رواندي متهم بالمشاركة في الإبادة الجماعية في بلاده.