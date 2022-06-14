الناتو: أوكرانيا تحتاج لمزيد من الأسلحة الثقيلة

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الثلاثاء، إن على الدول الغربية إرسال مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا فيما تحرز روسيا تقدّما في شرق البلاد.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي في لاهاي بعد اجتماعه بزعماء سبعة حلفاء أوروبيين في الناتو قبل قمة رئيسية "نعم، يجب أن تحصل أوكرانيا على مزيد من الأسلحة الثقيلة".

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء، أنها لم تتلقّ سوى "نحو 10% من الأسلحة" التي تطالب شركاءها الغربيين بها لمواجهة القوات الروسية.

وقالت آنا ماليار نائبة وزير الدفاع للتلفزيون الأوكراني "أسلحة نحن بحاجة إليها، تلقينا 10% منها تقريبًا".

وتابعت "لن نتمكّن من الانتصار في هذه الحرب دون مساعدة شركائنا الغربيين، بغض النظر عن الجهود التي تبذلها أوكرانيا واحتراف جيشنا".

واعتبرت أنه يجب "تحديد مهل واضحة (لتسليم الأسلحة)" لأن "كل يوم تأخير هو يوم ليس لمصلحة حياة الجنود الأوكرانيين ولا لشعبنا".

وأضافت "لا يمكننا الانتظار لفترة طويلة لأن الوضع صعب جدًا".

ودعت ماليار إلى وضع "جدول زمني دقيق (...) في المستقبل القريب" والحفاظ على "إرادة شركائنا الغربيين" في دعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا.