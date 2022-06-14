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أوكرانيا: روسيا تعيد حشد قواتها في الشرق
جندي أوكراني على متن دبابة
15 يونيو 2022 00:45

ذكرت القوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، أن روسيا تعيد حشد قواتها وتحاول جلب التعزيزات.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في أحدث تقاريرها، إن القوات الروسية نفذت عمليات هجومية في عدة مواقع شرقي أوكرانيا فيما يتواصل قتال الشوارع العنيف للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك المهمة من الناحية الاستراتيجية.
وذكرت الهيئة أن هناك هجمات روسية في روبيجنه في خاركيف وزولوتي في منطقة لوهانسك، وصد الجنود الأوكرانيون أحد الهجمات في بيريستوف بمنطقة دونيستك.
وذكر تقرير أن المدفعية الروسية الثقيلة تطلق القذائف على جميع قطاعات الجبهة تقريبا شرقي أوكرانيا وجنوبها.

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
سيفيرودونيتسك
قتال
هجمات
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