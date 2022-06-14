الأربعاء 15 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
زيلينسكي يتحدث عن تكبد أوكرانيا خسائر فادحة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
15 يونيو 2022 00:20

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في القتال ضد القوات الروسية في كل من مدينة سيفيرودونتسك ومنطقة خاركيف.
وأضاف، في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل، أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى أسلحة حديثة مضادة للصواريخ، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للدول الشريكة لتأخير تسليمها.
وأكد أن الجيش الأوكراني "تكبد خسائر فادحة في منطقة خاركيف (شرق) حيث يحاول الجيش الروسي تعزيز موقعه" بحسب قوله.
من جانب آخر، قال زيلينسكي بشأن خيرسون في الجنوب "نواصل الضغط" في هذه المنطقة.
وتابع "الهدف الرئيسي هو تحرير خيرسون"، المدينة التي يسيطر عليها الروس منذ بداية العملية العسكرية في فبراير "وسنتقدم خطوة خطوة من أجل تحقيق ذلك".
في وقت سابق الثلاثاء، حث الرئيس الأوكراني مجددًا الدول الغربية على إرسال "المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية (...) بشكل أسرع" لأن "الروس لديهم عشرة أو مئة مرة أكثر".
ولفت، خلال لقاء عبر الفيديو مع صحفيين دنماركيين، إلى أن الجيش الأوكراني "ليس لديه ما يكفي من الأسلحة بعيدة المدى والعربات المدرّعة".
وتابع "تعتمد سرعة استعادة السيطرة على الأراضي المحتلّة على المساعدة والأسلحة" التي يرسلها الغربيون.
وأضاف "إذا مُنحنا المزيد من الأسلحة، يمكننا التقدّم".
وقال  أولكسندر ستريوك رئيس إدارة مدينة سيفيرودونيتسك إن مصنع "آزوت" الكيميائي حيث يختبئ "بين 540 و560 شخصًا" يتعرض لقصف متواصل.
بدوره، أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء أنه سيفتح ممرا إنسانيا الأربعاء لإجلاء المدنيين في مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
سيفيرودونيتسك
خاركيف
خسائر
آخر الأخبار
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
الإمارات
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
اليوم 01:57
سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
مليار درهم ميزانية العام المقبل في جامعة الشارقة
اليوم 01:56
أحمد بن سعيد خلال تقديمه واجب العزاء (الصور من وام)
الإمارات
أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله
اليوم 01:56
مريم المهيري خلال الزيارة (من المصدر)
الإمارات
مريم المهيري: الإمارات تعمل بوتيرة فعالة لاستدامة أنظمتها الغذائية
اليوم 01:56
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
الإمارات
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©