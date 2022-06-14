زيلينسكي يتحدث عن تكبد أوكرانيا خسائر فادحة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في القتال ضد القوات الروسية في كل من مدينة سيفيرودونتسك ومنطقة خاركيف.

وأضاف، في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل، أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى أسلحة حديثة مضادة للصواريخ، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للدول الشريكة لتأخير تسليمها.

وأكد أن الجيش الأوكراني "تكبد خسائر فادحة في منطقة خاركيف (شرق) حيث يحاول الجيش الروسي تعزيز موقعه" بحسب قوله.

من جانب آخر، قال زيلينسكي بشأن خيرسون في الجنوب "نواصل الضغط" في هذه المنطقة.

وتابع "الهدف الرئيسي هو تحرير خيرسون"، المدينة التي يسيطر عليها الروس منذ بداية العملية العسكرية في فبراير "وسنتقدم خطوة خطوة من أجل تحقيق ذلك".

في وقت سابق الثلاثاء، حث الرئيس الأوكراني مجددًا الدول الغربية على إرسال "المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية (...) بشكل أسرع" لأن "الروس لديهم عشرة أو مئة مرة أكثر".

ولفت، خلال لقاء عبر الفيديو مع صحفيين دنماركيين، إلى أن الجيش الأوكراني "ليس لديه ما يكفي من الأسلحة بعيدة المدى والعربات المدرّعة".

وتابع "تعتمد سرعة استعادة السيطرة على الأراضي المحتلّة على المساعدة والأسلحة" التي يرسلها الغربيون.

وأضاف "إذا مُنحنا المزيد من الأسلحة، يمكننا التقدّم".

وقال أولكسندر ستريوك رئيس إدارة مدينة سيفيرودونيتسك إن مصنع "آزوت" الكيميائي حيث يختبئ "بين 540 و560 شخصًا" يتعرض لقصف متواصل.

بدوره، أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء أنه سيفتح ممرا إنسانيا الأربعاء لإجلاء المدنيين في مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا.