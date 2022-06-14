السعودية تصنف 19 فرداً وكياناً على لائحة الإرهاب لدعمهم ميليشيات الحوثي

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، الثلاثاء، أنها وضعت 8 أفراد، و11 كياناً على لائحة الإرهاب لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيات الحوثي الإرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن رئاسة أمن الدولة أن هذا التصنيف يأتي "استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله... الذي يستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، ويأتي ذلك إلحاقاً لتصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية".

وذكرت الوكالة أن "المملكة، عاقدة العزم وستستمر بالعمل على وقف تأثير ميليشيا -الحوثي- الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه الشقيق ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية".

وأضافت "بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنّفة، وعددها (19) اسماً"، كما "يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين".