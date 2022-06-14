الأربعاء 15 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
السعودية تصنف 19 فرداً وكياناً على لائحة الإرهاب لدعمهم ميليشيات الحوثي
عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء (أ ف ب)
15 يونيو 2022 00:12

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، الثلاثاء، أنها وضعت 8 أفراد، و11 كياناً على لائحة الإرهاب لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيات الحوثي الإرهابية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن رئاسة أمن الدولة أن هذا التصنيف يأتي "استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله...  الذي يستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، ويأتي ذلك إلحاقاً لتصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية".
وذكرت الوكالة أن "المملكة، عاقدة العزم وستستمر بالعمل على وقف تأثير ميليشيا -الحوثي- الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه الشقيق ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية".
وأضافت "بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنّفة، وعددها (19) اسماً"، كما "يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين".

المصدر: وكالات
الإرهاب
تصنيف
منظمة إرهابية
ميليشيات الحوثي
آخر الأخبار
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
الإمارات
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
اليوم 01:57
سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
مليار درهم ميزانية العام المقبل في جامعة الشارقة
اليوم 01:56
أحمد بن سعيد خلال تقديمه واجب العزاء (الصور من وام)
الإمارات
أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله
اليوم 01:56
مريم المهيري خلال الزيارة (من المصدر)
الإمارات
مريم المهيري: الإمارات تعمل بوتيرة فعالة لاستدامة أنظمتها الغذائية
اليوم 01:56
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
الإمارات
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©