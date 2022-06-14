ماكرون يوجه نداء للناخبين قبل دورة ثانية من انتخابات البرلمان

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، نداء إلى الناخبين قبل الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية التي تحل يوم الأحد المقبل.

ودعا ماكرون الفرنسيين إلى أن يمنحوه أغلبية واضحة في البرلمان خلال فترة ولايته الثانية في المنصب.

وقال الرئيس الفرنسي في باريس "نحتاج إلى أغلبة صلبة لضمان النظام خارج حدودنا وداخلها. ليس هناك ما هو أسوأ من إضافة اضطراب فرنسي إلى الاضطراب العالمي".

ستحدد الجولة الثانية من التصويت يوم الأحد ما إذا كان ماكرون سيستطيع الاستمرار في الاعتماد على الأغلبية المطلقة لمعسكره المنتمي لتيار الوسط في الجمعية الوطنية.

وضعت نتائج الجولة الأولى أغلبية ماكرون موضع الشك. وأشارت النتائج إلى تحقيق التحالف اليساري، الذي تأسس ليعارض ماكرون، مكاسب كبيرة.

أما إذا حصل حزب ماكرون على أغلبية نسبية، فسيضطر الرئيس والحكومة لطلب الدعم من معسكرات سياسية أخرى.