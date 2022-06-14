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فنلندا تؤكد على ضرورة تسوية مع تركيا للانضمام لـ«الناتو»
سانا مارين
14 يونيو 2022 22:12

قالت رئيسة وزراء فنلندا، الثلاثاء، إن طلبي العضوية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) اللذين قدمتهما فنلندا والسويد قد يجمدان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا التي تعرقل ترشيحهما قبل قمة الحلف في نهاية الشهر.

ويتعين الموافقة على أي اتفاق للانضمام إلى الناتو بالإجماع من قبل أعضائه الثلاثين.

وعبر البلدان الاسكندنافيان مراراً عن استغرابهما لاعتراض تركيا التي قالا إنها عبرت عن تأييدها لخطوتهما إلى أن تقدما عليها.

وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين "أعتقد أنه من المهم للغاية المضي قدما في هذه المرحلة. إذا لم نقم بتسوية هذه القضايا قبل مدريد، فمن المرجح أن يُجمد الوضع"، في إشارة إلى قمة الناتو المقبلة في العاصمة الإسبانية المقرر أن تبدأ في 28 يونيو.

وقالت سانا مارين للصحافيين خلال زيارة للسويد "لا نعرف إلى متى لكن الوضع قد يُجمد لفترة".

 

المصدر: وكالات
تركيا
حلف شمال الأطلسي
الناتو
فنلندا
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