وزير: روسيا تحرم العالم من القمح الأوكراني لثلاثة مواسم

قال وزير الزراعة الأوكراني إن الهجوم الروسي على أوكرانيا سيوجد نقصا في القمح العالمي لثلاثة مواسم على الأقل بحجب الكثير من المحصول الأوكراني عن الأسواق، مما يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وتحاصر روسيا الخطوط البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية ويواجه البلد، الذي يُعرف أحيانا بأنه سلة الخبز لأوروبا، مشاكل أخرى تتراوح بين تلغيم حقول القمح إلى نقص في مساحات تخزين الحبوب.

وقال وزير الزراعة ميكولا زولسكي لـ«رويترز» "أوكرانيا ستنفصل عن السوق لوقت طويل".

وزرعت أوكرانيا ما إجماليه 6.5 مليون هكتار بالقمح لمحصولها للعام 2022، لكن يمكن للمزارعين حصاد المحصول في خمسة ملايين هكتار فقط في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

وقال زولسكي إن ذلك يترك ما لا يقل عن خمسة ملايين طن من القمح من المليون ونصف المليون هكتار المتبقية لا يمكن حصادها.

وأضاف أنه حتى من دون ذلك النقص فإن مخزونات الحبوب في أوكرانيا قد تصل إلى 23 مليون طن، مع استهلاك محلي يبلغ خمسة ملايين طن.

وفي العادة كانت أوكرانيا تصدّر ما يصل إلى ستة ملايين طن من القمح شهريا وقت السلم، لكن حصار موانئها البحرية خفض الكمية إلى 300 ألف طن في مارس أو حوالي مليون طن في أبريل.