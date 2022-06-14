للمرة الأولى.. أبيي يتحدث عن احتمال التفاوض مع جبهة تيغراي

تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، عن احتمال إجراء مفاوضات سلام مستقبلاً مع المتمردين في منطقة تيغراي، كاشفاً عن تشكيل "لجنة" حول هذا الموضوع.

ونفى أحمد، أمام البرلمان، أن تكون هناك مفاوضات سرية مع جبهة تحرير شعب تيغراي التي دار نزاع مسلح بينها وبين الحكومة الفدرالية في نوفمبر 2020 إلى حين توقيع هدنة في مارس تم الالتزام بها مذاك.

وقال أبيي "إجراء مفاوضات ليس بالأمر السهل. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به (قبلاً) وتم تشكيل لجنة" لهذا الغرض.

وأضاف أن هذه اللجنة، التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديميكي ميكونين، ستضع تقريراً يفصل الشروط المسبقة للمفاوضات. وأضاف أن "هذه اللجنة ستكون لجنة التفاوض".

وتابع أنه لا توجد "مفاوضات سرية" جارية مع جبهة تحرير شعب تيغراي، كما يؤكد المسؤولون في منطقة أمهرة - المجاورة لتيغراي - والتي دعمت قواتها الجيش الفدرالي في القتال ضد متمردي تيغراي.

وأوضح "نقول إننا نريد السلام، وهذا لا يعني أننا سنجري مفاوضات سرية. (ما يسمى) بالمفاوضات السرية لم تحصل". وتابع "السلام ليس بالشيء الذي يجب أن يخفى. لا يوجد سبب للقلق. عندما يحين الوقت، سنتحدث عن الأمر".



