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مساواة في الأجور بين رجال وسيدات إسباينا
من إسباينا
14 يونيو 2022 20:31

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أنّ اللاعبات سيتقاضيّن الرواتب ذاتها التي ينالها الرجال لتمثيل بلادهم.

وقال رئيس الاتحاد لويس روبياليس «من الآن وصاعداً، ستحظى لاعبات المنتخب الوطني بمكافآتهن بنفس طريقة فريق الرجال».

وأضاف «ستحصل جميع اللاعبات أيضاً على نسبة مئوية من الرعاة. أعتقد أنه من الصعب العثور على مثل هذه الاتفاقية الشاملة في أي مكان آخر».

ستغطي هذه الاتفاقية السنوات الخمس المقبلة، وستسمح للاعبات بالاستفادة من نفس الشروط على مكافآتهن وحقوق صورهن. ستكون ظروف العمل متساوية أيضاً وكذلك ترتيبات السفر والطعام والإقامة.

وقالت أماندا غوتيريس، رئيسة اتحاد «فوتبرو» التي تمثل اللاعبات في المفاوضات «إنه يومتاريخي».

وانضمت إسبانيا بالتالي إلى البرازيل وإنجلترا والولايات المتحدة والنرويج والدنمارك في إبرام اتفاق بشأن المساواة في الأجور بين لاعبيها من الفئتين.

المصدر: وكالات
إسبانيا
الاتحاد الإسباني
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