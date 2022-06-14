ارتفاع حصيلة مجزرة في بوركينا فاسو إلى عشرات القتلى

أفادت بيانات رسمية في بوركينا فاسو بأن حصيلة القتلى المؤكدة جراء هجوم إرهابي في مطلع الأسبوع على قرية سيتينجا شمالي البلاد وصل إلى 79 قتيلاً اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الحكومة في العاصمة واجادوجو، اليوم، اكتشاف خمسين جثة حتى أمس الاثنين. ومنذ ذلك الحين، عثر على 29 جثة أخرى.

وهاجمت مجموعات إرهابية القرية في مطلع الأسبوع. وقدر شهود حصيلة القتلى بمئة في البداية.

وتقول الحكومة في بوركينا فاسو، إن المجزرة نفذت بواسطة هجوم إرهابي. وسيتواصل البحث عن قتلى، لكن الألغام التي تركها منفذو الهجوم في المنطقة تعرقل البحث.

وذكرت الحكومة أن العديد من سكان القرية فروا إلى تجمع سكني على بعد 47 كيلومتراً إثر المجزرة.

ووقع عدد أكبر من الهجمات شمالي بوركينا فاسو، في الأشهر القليلة الماضية.

تواجه بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، وهي جزء من منطقة الساحل الأفريقي، أزمة إنسانية بسبب جماعات إرهابية عديدة. كما تعاني مالي والنيجر المجاورتان من هذه الجماعات التي ترتبط بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.