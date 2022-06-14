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أميركا تسمح ببعض المعاملات المرتبطة بالطاقة مع روسيا
منشأة للنفط في روسيا
14 يونيو 2022 19:20

قالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستسمح لبعض المعاملات المرتبطة بالطاقة مع مصرف "سبير بنك"، وبنك "في تي بي"، و"ألفا بنك" وبضعة كيانات روسية أخرى بأن تستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل.
وأعلن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، في إخطار نشر على الإنترنت، تمديد الرخصة العامة التي تجيز المعاملات مع بعض الكيانات والتي تشمل أيضاً البنك المركزي الروسي و"سوف كوم بنك"، بين كيانات أخرى.
كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الطاقة الروسية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: آ ف ب
عقوبات
المعاملات المصرفية
قطاع الطاقة
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