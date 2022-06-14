رقعة الجوع تتسع في منطقة نائية من أوغندا

في مستشفى كابونغ، تراقب أمهات بقلق أطفالهن الهزيلين الذين هم أول المتضررين من الجوع الذي تتسع رقعته في منطقة كاراموجا الفقيرة والنائية في شمال شرق أوغندا.

أحضرت ماريا لوجيل اثنين من أطفالها: أحدهما يعاني من تقرحات الجلد الناجمة عن سوء التغذية الحاد، وتحمل الثاني على ظهرها وهو يحدق في الفراغ وعيناه غارقتان في وجهه الهزيل. وتقول المرأة الثلاثينية "جئت معهما لأنهما كانا في حالة يرثى لها وكادا يموتان".

وتضيف "تركت اثنين آخرين في المنزل وأخشى أن يكونا قد توفيا لدى عودتي إلى المنزل".

يعاني أكثر من نصف مليون شخص من الجوع في مقاطعة كاراموجا أو 40% من سكان هذه المنطقة الواقعة على حدود أوغندا وجنوب السودان وكينيا. الأسباب الرئيسة لذلك هي الكوارث الطبيعية وغزو الجراد والديدان والهجمات المتكررة التي تنفذها العصابات التي تسرق المواشي.

يقول الطبيب شريف ناليبي مسؤول الصحة في منطقة كابونغ واحدة من أكثر المناطق تضررًا من كراموجا "في الأشهر الثلاثة الماضية فقدنا أكثر من 25 طفلاً دون الخامسة بسبب سوء التغذية".

ويضيف "هؤلاء كانوا تحت رعايتنا (...) الذين تم نقلهم إلى المستشفى في اللحظة الأخيرة. هناك العديد يموتون في المجتمعات و(لا يتم)الإبلاغ عنهم".

- منطقة منسية

منطقة كراموجا تغرق في الجوع بعيدًا عن تغطية وسائل الإعلام التي باتت تركز على الحرب في أوكرانيا أو المجاعة التي تهدد القرن الأفريقي على نطاق واسع.حتى في أوغندا لا تلفت الأزمة التي تجتاح هذه المنطقة النائية على بعد أكثر من 500 كيلومتر من العاصمة كمبالا والمعروفة بانها مضطربة، الانتباه.

يعاني نحو 91600 طفل و9500 امرأة حامل من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى علاج بحسب آخر تقييم للوكالات الإنسانية.