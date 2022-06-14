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روسيا تفتح ممراً في سيفيرودونيتسك لإجلاء المدنيين
إجلاء مدنيين من بعض القرى الأوكرانية
14 يونيو 2022 18:10

أعلن الجيش الروسي أنه سيفتح ممراً إنسانياً، غداً الأربعاء، لإجلاء المدنيين من مصنع "آزوت" في مدينة سيفيرودونيتسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه في خطوة "مدفوعة بالمبادئ الإنسانية، فإن القوات الروسية المسلّحة وتشكيلات جمهورية لوغانسك الشعبية مستعدة لتنظيم عملية إنسانية لإجلاء المدنيين"، مضيفة أنه سيتم نقل المدنيين إلى منطقة لوغانسك.
وأوضحت "سيتم فتح ممر إنساني في اتجاه الشمال (إلى مدينة سفاتوفي) في 15 يونيو" من الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش حتى الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، مؤكدة أن "الإجلاء الآمن مضمون لجميع المدنيين من دون استثناء".
ودعت الوزارة الروسية القوات الأوكرانية إلى رفع العلم الأبيض كدلالة على قبولها هذا الاقتراح وحثتها على إنهاء "مقاومتها العبثية" في آزوت.
وذكرت السلطات الأوكرانية في المنطقة أن أكثر من 500 شخص لجؤوا إلى مصنع آزوت الكيميائي في سيفيرودونتسك، مشيرة إلى أنه يتعرض باستمرار للقصف.
وأكدت الثلاثاء أن تزويدهم بمستلزمات أساسية صار صعبا لكن لا يزال هناك بعض المخزون.

المصدر: آ ف ب
سيفيرودونيتسك
إجلاء
مدنيون
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