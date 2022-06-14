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الناتو يوجه نداء إلى تركيا واليونان
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
14 يونيو 2022 18:01

دعا ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليونان وتركيا، اليوم الثلاثاء، إلى «تسوية خلافاتهما في بحر إيجه».
قال ستولتنبرغ، في مقابلة مع وكالة الأنباء اليونانية: «نحث اليونان وتركيا على تسوية خلافاتهما في بحر إيجه بروح الثقة والتضامن بين الحلفاء».
وأوضح أن «ذلك يعني ضبط النفس والاعتدال والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الموقف».
تأتي المقابلة بعد أسبوعين من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يلتقي القادة اليونانيين بعد الآن، متهمًا إياهم بعدم «النزاهة».
رد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بأنه لن «يدخل في مهاترات» مع أنقرة.
تخوض الدولتان الجارتان والمنضويتان في حلف شمال الأطلسي نزاعاً حول الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة في أجزاء من بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.
في نهاية مايو، دعت اليونان في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة «تركيا رسميًا إلى وقف التشكيك في سيادتها على جزر بحر ايجه».
وأكدت السلطات التركية، من جانبها، مؤخرًا أنها لن تعقد لقاءات ثنائيّة مستقبلية مع اليونان، متهمة إياها بتسليح جزر بحر إيجه التي تفصل بين البلدين، في انتهاك لاتفاقيات السلام الموقعة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية.
أكد الأمين العام للحلف «لا ينبغي أن نتفاجأ بوجود خلافات قوية أحيانًا بين الدول الأعضاء في الحلف».
وأشار ستولتنبرغ إلى أن «تنوع الآراء والجدال هو جزء لا يتجزأ من ديمقراطياتنا. اليونان وتركيا حليفتان ملتزمتان منذ عقود. وفي كل يوم، تعمل اليونان وتركيا في حلف الشمال الأطلسي جنبًا إلى جنب مع 28 من الحلفاء الآخرين، لتجاوز تحديات الأمن الأكثر إلحاحًا».

المصدر: آ ف ب
ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرغ
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
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