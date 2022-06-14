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تونس.. هيئة صياغة الدستور تريد نظاماً جديداً للحكم
جانب من العاصمة التونسية
14 يونيو 2022 17:54

رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة دستور تونس الجديد، إنه سيجري تكييف النظرية الكلاسيكية للتفريق بين السلطة بطريقة مغايرة في نظام حكم جديد يكون فيه الرئيس في مرتبة أعلى من الهياكل الدستورية، إلى جانب «هيئة حكمية» تتمتع بسلطة المبادرة بدل السلطة التنفيذية.
وأوضح عميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الدستوري المتقاعد الصادق بلعيد أن الهيئة الاستشارية تعمل على تكييف مختلف للنظرية التي وضعها الفيلسوف الفرنسي في القرن الثامن عشر، في وقت كان فيه النظام الملكي المطلق سائداً في أوروبا.
وقال بلعيد: «لم يقدم مونتسكيو أكثر من الفصل النظري للسلطات».
يجري الإعداد لدستور جديد في تونس لعرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل.
ووفق الخطط التي عرضها بلعيد في حواره على التلفزيون الرسمي، سيقع تكليف «هيئة حكمية» في الدستور الجديد لتحل محل السلطة التنفيذية (الحكومة) وسيعهد لها بإدارة المسائل الاقتصادية حصراً، وسيمنح لهذه الهيئة سلطة المبادرة وتنشيط الاقتصاد، بينما سيقتصر دور البرلمان على التشريع.
وقال بلعيد: «سيكون لهذا البعد أهمية كبرى في الدستور الجديد بجانب المسائل الاجتماعية والثقافية والبيئية... المنطلق الاقتصاد وليس السياسة... سنقلب الصورة لأن مشكل البلاد اقتصادي واجتماعي».
وفي المقابل، سيتمتع رئيس الجمهورية في نظام الحكم الجديد بصلاحيات موازية للهيئة الحكمية وسيتولى سلطة تعيين «رئيس الهيئة الحكمية» وليس الحزب الفائز في الانتخابات.
و«الهيئة الاستشارية الوطنية من أجل جمهورية جديدة» مكلفة باقتراح مشروع دستور جديد على الرئيس، وتعمل هيئات أخرى لمناقشة مقترحات في مسائل اقتصادية واجتماعية.
ويتولى بلعيد مهمة المنسق العام داخل الهيئة الاستشارية والحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيد.

المصدر: د ب أ
تونس
الدستور
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