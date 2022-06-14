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الحكومة البريطانية تدافع عن سياسة ترحيل المهاجرين
أرشيفية
14 يونيو 2022 17:51

دافعت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن سياستها المثيرة للجدل لإرسال طالبي لجوء دخلوا البلاد بشكل غير شرعي إلى رواندا رغم الانتقادات من الكنيسة الانغليكانية التي اعتبرت المشروع «غير أخلاقي».

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن الرحلة الأولى إلى كيغالي ستقلع بغض النظر عن عدد الأشخاص على متنها، بعدما تم إلغاء بطاقات سفر 23 من المهاجرين الـ31.

وقالت لشبكة «سكاي نيوز» «نتوقع إقلاع الرحلة في وقت لاحق اليوم»، فيما نظمت تظاهرات جديدة أمام مركز احتجاز قرب مطار غاتويك في لندن. وأوضحت تراس انه ليس بإمكانها تأكيد عدد الأشخاص الذين سيكونون على متن الرحلة إلى كيغالي التي من المرتقب أن تغادر من مطار لم يكشف عنه ليل الثلاثاء.

لكنها أكدت أن هذه السياسة التي انتقدتها أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، حيوية لوقف النموذج التجاري لعصابات تهريب البشر الذين يستغلون ضعف المهاجرين. وبينما يعد مشروع الحكومة مثيراً للجدل، إلا أنه يحظى بشعبية لدى القاعدة الناخبة المحافظة.

وأقره القضاء البريطاني بعد رفض طعن تم النظر به بشكل عاجل.

من جهته، أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون: «لن يتم ردعنا بأي وجه من الوجوه أو ثنينا عبر بعض الانتقادات».

المصدر: وكالات
مهاجرون
الحكومة البريطانية
بريطانيا
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