أول اتصال بين وزيرة خارجية فرنسا ونظيرها الجزائري

أجرت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة الاثنين اتصالاً بنظيرها الجزائري، في أول تبادل بينهما منذ تسلمها منصبها وبينما يسعى البلدان إلى الخروج من البرودة في العلاقات بينهما المستمرة منذ أشهر.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن كاثرين كولونا ورمطان العمامرة «أكدا نيّتهما مواصلة الدينامية الإيجابية في العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر».

وغرّد العمامرة الثلاثاء على «تويتر» قائلاً: «تبادل مثمر مع زميلتي (كاثرين كولونا) حول آفاق شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين وحوار معزّز لخدمة الاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي والدولي».

وتسعى فرنسا والجزائر لإعطاء دفع جديد لعلاقاتهما بعد أزمة دبلوماسية خطيرة.

واستدعت الجزائر سفيرها لدى باريس في أكتوبر رداً على تصريحات صادرة عن الرئيس إيمانويل ماكرون، اعتبرتها الجزائر مسيئة لها.

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ الوزيرين «تطرقا إلى آخر التطورات في العلاقات الجزائرية-الإسبانية»، مشيرة إلى «التمسك بالعلاقات الجيدة بين شركائنا الأوروبيين وجيراننا على الشاطئ الجنوبي للمتوسط».