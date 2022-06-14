«الأغذية العالمي» يوقف حصص الإعاشة في جنوب السودان

اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق حصص الإعاشة الغذائية لحوالي 7ر1 مليون شخص يعانون من الجوع في دولة جنوب السودان، وذلك بسبب نقص التبرعات.

وقالت أدينكا باديجو سانوجو، القائمة بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان، للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من جوبا: إن الأموال لا تكفي سوى لـ 4ر4 مليون شخص.

وتم بالفعل خفض حصص الحبوب والبقول وزيت الطهي والملح بمقدار النصف العام الماضي.

وقالت المسؤولة إن ثلثي سكان البلاد، التي يقطنها إجمالاً11 مليون نسمة بحاجة حالياً إلى الدعم.

وقالت باديجو سانوجو: «نحن في وضع الوقاية من مجاعة». وأوضحت أن الدولة تعاني في الوقت نفسه من أزمات متعددة.

ومن بين الأزمات الآثار المترتبة على الفيضانات الشديدة، والجفاف في مناطق أخرى من البلاد، والصراعات الداخلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم نتيجة لأزمة أوكرانيا.

ويقول البرنامج التابع للأمم المتحدة إنه يحتاج إلى 426 مليون دولار من أجل جنوب السودان هذا العام.

ويحصل برنامج الأغذية العالمي على التمويل بشكل رئيسي من الدول الغنية.