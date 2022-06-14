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السعودية تكشف تفاصيل زيارة بايدن
السعودية تكشف تفاصيل زيارة بايدن
14 يونيو 2022 16:19

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيقوم بزيارة رسمية إلى المملكة يومي 15 و16 يوليو المقبل تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر الديوان الملكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس الأميركي جوزيف بايدن بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 16 و17 ذي الحجة 1443هـ، الموافقين 15 و 16 يوليو 2022م.

وأوضح الديوان في بيانه أن الرئيس الأمريكي سيلتقي خلال الزيارة بخادم الحرمين الشريفين وبصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي لبحث أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

ونوه البيان إلى أن جدول الزيارة في يومها الثاني يتضمن حضور الرئيس الأمريكي قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك الأردن، والرئيس المصري، ورئيس وزراء العراق.

 

 

المصدر: وام
أميركا
السعودية
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