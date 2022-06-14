الأربعاء 15 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
جريجوار تكشف تفاصيل زيارة ماكرون لأوكرانيا
ماكرون
14 يونيو 2022 15:48

قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا جريجوار إن الزيارة المحتملة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الأوكرانية كييف هي واحدة من «عدة خيارات» مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، على الرغم من عدم اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن.

وذكرت مصادر صحفية في وقت سابق من الشهر الحالي، إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيسافر إلى كييف يوم الخميس برفقة ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وسعى ماكرون لمواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الحرب، لكن هذا الموقف تعرض لانتقادات من بعض الشركاء في شرق أوروبا ودول البلطيق في أوروبا لأنهم يرون أنه يقوض جهود دفع بوتين إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
فرنسا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
الإمارات
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
اليوم 01:57
سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
مليار درهم ميزانية العام المقبل في جامعة الشارقة
اليوم 01:56
أحمد بن سعيد خلال تقديمه واجب العزاء (الصور من وام)
الإمارات
أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله
اليوم 01:56
مريم المهيري خلال الزيارة (من المصدر)
الإمارات
مريم المهيري: الإمارات تعمل بوتيرة فعالة لاستدامة أنظمتها الغذائية
اليوم 01:56
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
الإمارات
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©