سريلانكا تقر 4 أيام عمل في الأسبوع للقطاع العام

قالت الحكومة السريلانكية اليوم الثلاثاء، إنها أقرت أربعة أيام عمل في الأسبوع للعاملين بالقطاع العام لمساعدتهم على التكيف مع نقص الوقود وتشجيعهم على زراعة مواد غذائية في حين تواجه الحكومة أسوأ أزمة مالية منذ عقود. وتضررت سريلانكا، التي يعمل نحو مليون موظف بقطاعها العام، من نقص حاد في العملة الصعبة تركها غير قادرة على توفير واردات أساسية مثل الوقود والغذاء والدواء. ويقف الكثيرون من سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة في طوابير طويلة لساعات أمام محطات التزود بالوقود ويشهدون انقطاع الكهرباء لفترات طويلة منذ شهور. وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أزمة إنسانية وشيكة وتعتزم تقديم 47 مليون دولار لمساعدة أكثر من مليون شخص معرضين للخطر. ودفع تراجع قيمة العملة وزيادة أسعار السلع العالمية أسعار المواد الغذائية للارتفاع بنسبة 57 بالمئة في أبريل.

المصدر: رويترز