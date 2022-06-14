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ألمانيا تستعين بأجهزة الاستشعار لرصد حرائق الغابات
ألمانيا تستعين بأجهزة الاستشعار لرصد حرائق الغابات
14 يونيو 2022 11:36

 تشهد ألمانيا موسم حرائق غابات يستمر لمدة 214 يوماً، وفقا لما يقوله ريموند إنجل مفوض فرق الإطفاء بولاية براندنبرج.
ويوضح إنجل أن أعلى مستوى لخطر الحرائق، يستمر في المتوسط لفترة تتراوح بين 10 إلى 20 يوما، ويتم حساب مستويات الخطر على أسس تساقط الأمطار والرطوبة وسرعة الرياح ودرجة الحرارة. 

 وكانت عملية رصد حرائق الغابات بشرية. حيث كان لا يزال يتم نشر موظفين للغابات بعد إعادة توحيد ألمانيا، فكانوا يجلسون فوق أبراج لمراقبة الحرائق، ويرسلون المعلومات التي يرصدونها، ويتم الآن إرسال المعلومات الخاصة بالحرائق رقميا، ويتم تخصيص اثنين من الموظفين بكل مركز مراقبة لفحص المعلومات. ويتكون نظام الإنذار المبكر عن الحرائق المسمى «فاير ووتش»، من أكثر من 100 جهاز استشعار بصري، مثبتين فوق الأبراج السابقة لمراقبة حرائق الغابات بولاية براندنبرج، وصواري تقوية إرسال الهواتف المحمولة، لتحديد أماكن اندلاع الحرائق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.وتم وضع 53 جهازا منها في الجزء الجنوبي من المنطقة، وتم ربطها ببعض لاسلكيا، ويمكنها فحص الأماكن بشكل دائري كامل كل ست دقائق لالتقاط صور بانورامية لها.
ويوضح إنجل أن برنامج الكمبيوتر الذي تعمل به الأجهزة، مصمم بحيث ترسل أجهزة الاستشعار إنذارا بمجرد ظهور أدخنة، والمعايير التي تعمل بها تستند إلى شكل الدخان ولونه وسرعة انتشاره، ويقول «يقدم جهاز الاستشعار أول إنذار لبرنامج الكمبيوتر، بحيث يشير إلى وجود شيء ما غير طبيعي بالمكان».
ويقول إنجل إذا شب حريق، يتم إرسال رسالة إلى مراكز المراقبة الإقليمية خلال دقائق.
ويمكن لكاميرات المراقبة ذات الدقة العالية أن ترصد، أعمدة الدخان المتصاعدة من مسافة نحو 20 كيلومترا، بل يمكن لأجهزة الاستشعار أن ترصد وجود حريق كبير على مسافة 40 كيلومترا، وهو أمر مستحيل بالنسبة للعين المجردة.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
حرائق الغابات
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