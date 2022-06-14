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"الصحة الفلسطينية" تحذر من موجة جديدة لكورونا
"الصحة الفلسطينية": المنحنى الوبائي لكورونا قد يدخلنا في موجة جديدة
14 يونيو 2022 11:28

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من الدخول في موجة وبائية جديدة من فيروس كورونا بعد تصاعد المنحنى خلال الأيام الماضية.

وقالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريح لها اليوم: " إن المنحنى الوبائي في تصاعد بعد الارتفاع الطفيف الذي طرأ على تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا ما قد يدخلنا في موجة جديدة من الوباء".

ودخلت فلسطين بقرابة الـ 5 موجات وبائية من فيروس كورونا سجلت على أثرها الوزارة العشرات من حالات الوفاة وعشرات الآلاف من الإصابات في كافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

المصدر: وام
كورونا
كوفيد 19
وزارة الصحة الفلسطينية
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