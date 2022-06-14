"الصحة الفلسطينية" تحذر من موجة جديدة لكورونا

"الصحة الفلسطينية": المنحنى الوبائي لكورونا قد يدخلنا في موجة جديدة
14 يونيو 2022 11:28
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من الدخول في موجة وبائية جديدة من فيروس كورونا بعد تصاعد المنحنى خلال الأيام الماضية.
وقالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريح لها اليوم: " إن المنحنى الوبائي في تصاعد بعد الارتفاع الطفيف الذي طرأ على تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا ما قد يدخلنا في موجة جديدة من الوباء".
ودخلت فلسطين بقرابة الـ 5 موجات وبائية من فيروس كورونا سجلت على أثرها الوزارة العشرات من حالات الوفاة وعشرات الآلاف من الإصابات في كافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.