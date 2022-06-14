واشنطن وسول تحذران بيونج يانج من إجراء تجربة نووية جديدة

حذرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، من أن أي تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية ستقابل "برد موحد وحازم". وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين للصحفيين في واشنطن بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "أي استفزازات كورية شمالية، بما في ذلك تجربة نووية، ستقابل برد موحد وحازم من تحالفنا

والمجتمع الدولي". وتحذر كل من واشنطن وسول من أن بيونج يانج قد تجري أول تجربة نووية لها منذ عام 2017 في أي وقت، وهو تقييم تشارك فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أجرت كوريا الشمالية بالفعل 18 جولة من التجارب الصاروخية، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات على ما يبدو، منذ بداية العام في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

المصدر: د ب أ