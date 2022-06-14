الأربعاء 15 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
15 قتيلا ونصف مليون متضرر جراء أمطار غزيرة في غواتيمالا
15 قتيلا ونصف مليون متضرر جراء أمطار غزيرة في غواتيمالا
14 يونيو 2022 09:38

 لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 22 آخرون بجروح في غواتيمالا بسبب عشرة انهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة هطلت منذ مطلع مايو الماضي وأدّت إلى تضرّر نصف مليون شخص آخرين بحسب ما أعلنت السلطات في غواتيمالا أمس.
 وقالت الحماية المدنية - في بيان لها - إنّ أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح عاتية تسبّبت بانزلاقات أرضية وفيضانات وانهيارات في بنى تحتية ومنشآت في العديد من مناطق الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
 وذكر البيان أن الأضرار طالت 930 مسكناً وثماني مؤسسات تعليمية وأكثر من 80 طريقاً وسبعة جسور بينها ثلاثة انهارت بالكامل.
 وفي 2021 تسببت الأمطار بسقوط 35 قتيلاً و17 جريحاً إضافة إلى ثلاثة مفقودين، بينما بلغ عدد المتضرّرين حوالى 1.5 مليون نسمة. ويمتدّ فصل الأمطار في أميركا الوسطى، إحدى أكثر مناطق العالم تضرّراً من التغيّر المناخي، من مايو وحتى نوفمبر، وتحصد الكوارث الناجمة عن المتساقطات والرياح خلال هذا الفصل مئات القتلى سنوياً.

المصدر: وام
زلزال غواتيمالا
آخر الأخبار
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
الإمارات
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
اليوم 01:57
سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
مليار درهم ميزانية العام المقبل في جامعة الشارقة
اليوم 01:56
أحمد بن سعيد خلال تقديمه واجب العزاء (الصور من وام)
الإمارات
أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله
اليوم 01:56
مريم المهيري خلال الزيارة (من المصدر)
الإمارات
مريم المهيري: الإمارات تعمل بوتيرة فعالة لاستدامة أنظمتها الغذائية
اليوم 01:56
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
الإمارات
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©