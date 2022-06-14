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وكالة الفضاء الأوروبية وروسيا تجريان محادثات حول مهمة على المريخ
وكالة الفضاء الأوروبية وروسيا تجريان محادثات حول مهمة على المريخ
14 يونيو 2022 09:34

قالت وكالة الفضاء الأوروبية، أمس الاثنين، إنها أجرت محادثات مع وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) بشأن مهمة المركبة الجوالة إكسومارس للبحث عن علامات على الحياة على سطح المريخ.
وأكد المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الأوروبية المحادثات في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، لكنه لم يشر إلى النتيجة. وأضاف أن تحديثا قد يصدر في أعقاب اجتماع مجلس وكالة الفضاء الأوروبية المزمع غدا الأربعاء.
كانت الوكالة قد قالت في مارس إنها ستعلق التعاون مع روسكوزموس بشأن برنامجهما المشترك إكسومارس في أعقاب الهجوم الروسي لأوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو.
وقال دميتري روجوزين، رئيس روسكوزموس، لوكالة تاس الروسية للأنباء في مطلع الأسبوع إن وكالة الفضاء الأوروبية ستتشاور مع أعضائها بعد المحادثات، لكنه أضاف أن فرص استئناف التعاون منخفضة.
ونقلت تاس عن روجوزين قوله إن فرص الحصول على رد إيجابي من أعضاء وكالة الفضاء الأوروبية تبلغ 7-8 بالمئة.
وكان روجوزين قد قال في أبريل إن استئناف مشروعات الفضاء المشتركة لن يكون ممكنا إلا بعد رفع العقوبات الغربية عن موسكو.
وتشارك روسيا أيضا مع الغرب في محطة الفضاء الدولية، وهي أكبر جسم اصطناعي في الفضاء. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في مايو إنها لا تتوقع أن توقف روسيا التشغيل المشترك للمحطة.

 

المصدر: رويترز
وكالة الفضاء الأوروبية
روسيا
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