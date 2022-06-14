رئيس الوزراء الكندي يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين إصابته للمرة الثانية في أقل من خمسة أشهر بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه بحالة جيدة لكنه يعزل نفسه.

وقال ترودو على تويتر "جاءت نتيجة اختباري لكوفيد-19 ايجابية. سوف اتبع ارشادات الصحة العامة وأعزل نفسي أشعر أني بخير". وكان ترودو الذي تلقى الجرعات الثلاث من لقاح كوفيد قد أصيب بالفيروس في نهاية يناير.

وجاءت إصابة ترودو للمرة الثانية في أعقاب رحلته إلى الولايات المتحدة لحضور قمة الأميركيتين، وهو استغل إعلان إصابته للترويج مجددا للقاحات كوفيد، قائلا إن افتقاره إلى الأعراض الشديدة يعود" لأنني تلقيت جرعات اللقاح".

وحض رئيس الوزراء الكندي الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بعد على القيام بذلك، وايضا "الحصول على جرعة تعزيزية"، قائلا "دعونا نحمي نظام الرعاية الصحية لدينا وبعضنا البعض وأنفسنا".

المصدر: وكالات