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أحدث حصيلة لإصابات "كورونا" العالمية
عامل صحي يحصل على عينة مسحة من رجل ليتم اختبارها في موقع لجمع المسحات في بكين
14 يونيو 2022 09:15

 تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 532.65 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 6 ملايين و718 ألفا و971 حالة.

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس وفق إحصاء رويترز في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

المصدر: وام
فيروس كورونا
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