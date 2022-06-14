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السجن مدى الحياة لرجل قتل 11 شخصاً دهساً في تورنتو
السجن مدى الحياة لرجل قتل 11 شخصاً دهساً في تورنتو
14 يونيو 2022 08:32

قضت محكمة كندية، الاثنين، بالسجن مدى الحياة على رجل دهس العشرات بسيارة فان مستأجرة في شارع مزدحم في تورنتو في عام 2018، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

وأدين أليك ميناسيان (29 عاما)، العام الماضي بقتل عشرة أشخاص ومحاولة قتل 16، وتوفيت واحدة من المصابين فيما بعد بجروح أصيبت بها في الهجوم وقالت قاضية يوم الاثنين إنها تعتبر المرأة ضحية القتل الحادية عشرة.
كان الحكم على ميناسيان قد تأجل في انتظار قضية بالمحكمة العليا بشأن مسألة أخرى تتعلق بالأهلية للإفراج المشروط.

وسيقضي ميناسيان عدة أحكام بالسجن المؤبد بشكل متزامن، وسيكون مؤهلا للإفراج المشروط خلال 25 عاما، ولكن قد لا يحصل عليه.
وقالت القاضية آن مولوي إنها سترسل إفادات من الضحايا بشأن محنتهم ونص جلسة النطق بالحكم إلى مسؤولي الإصلاحية حتى يتسنى أخذها في الاعتبار عندما يطلب ميناسيان إطلاق سراح مشروطا.

المصدر: وكالات
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