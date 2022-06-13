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ماكرون يدعو إلى صناعة دفاع أوروبية «أقوى بكثير»
ماكرون أثناء زيارة جناح القوات المسلحة الفرنسية بمعرض دفاعي شمال باريس (أ ف ب)
14 يونيو 2022 01:27

باريس (وكالات) 

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية التي يجب أن تكون «أقوى بكثير»، وذلك أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين «يوروساتوري» قرب باريس. وقال: «إنفاق الكثير للشراء من مكان آخر، ليس فكرة جيّدة ينبغي علينا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي، كي تصبح أقوى بكثير وأكثر طلباً». وجاء كلام ماكرون في سياق زيادة ميزانيات الدفاع في مواجهة الأزمة في أوكرانيا.
يأتي ذلك، فيما يواجه ماكرون معركة حاسمة خلال الأسبوع الجاري، في محاولة للحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، الضرورية لتطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها.
وأظهرت نتائج الجولة الأولى من التصويت الذي جرى، أمس الأول، أن معسكر الوسط الذي ينتمي له الرئيس ماكرون يتجه نحو جولة الإعادة الحاسمة في انتخابات مجلس النواب متفوقاً بفارق ضئيل للغاية على «اليسار».
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، خلال زيارة إلى دائرتها في كالفادوس شمال غرب فرنسا، حيث تصدّرت بفارق كبير نتائج الدورة الأولى: «سنبقي على تعبئتنا للحصول على أغلبية واضحة وقوية، نحن بحاجة لهذه الأغلبية، فرنسا بحاجة إليها».
وأضافت: «هناك أمور طارئة بالنسبة للقدرة الشرائية، لدينا أزمة على أبواب أوروبا، ونحن بحاجة للاستقرار»، بعدما كانت تطرقت أمس الأول إلى قلقها من «التباس غير مسبوق بين النقيضين».
ويتعيّن على الرئيس الفرنسي الذي أُعيد انتخابه أواخر أبريل لولاية ثانية في مواجهة اليمين المتطرف، التعامل مع مشهد أقلّ مواءمةً من ذلك الذي كان عام 2017، في ظلّ نسبة امتناع عن التصويت قياسية، وتقدم مزدوج من جانب اليسار واليمين المتطرف.
وحقق تحالف اليسار بقيادة جان لوك ميلانشون نتيجة شبه موازية للنتيجة التي حققها تحالف الرئيس «معاً» الذي حلّ في المركز الأول متقدّماً بـ21 ألف صوت فقط من أصل مجموع الناخبين البالغ عددهم 23.3 مليونا.

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