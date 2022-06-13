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بريطانيا تطرح استراتيجية قومية للغذاء
بريطانيا تطرح استراتيجية قومية للغذاء
14 يونيو 2022 01:25

لندن (وكالات) 

تطرح بريطانيا أول استراتيجية قومية للغذاء، وتركز على زيادة الإنتاج المحلي، لتعزيز الأمن الغذائي بدلاً من معالجة البدانة، بعد رفض توصية بفرض ضرائب على الملح والسكر في الأغذية المصنعة. وقالت الحكومة إن الهجوم الروسي على أوكرانيا ألحق ضرراً بإمدادات الغذاء، وتسبب في ارتفاع الأسعار، وهو ما يؤكد ضرورة تعزيز بريطانيا للأمن الغذائي.
وأضافت أن الخطة ستحافظ على نطاق واسع على المستوى الحالي من الأغذية المنتجة محلياً، مع زيادة الإنتاج في بعض القطاعات مثل المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية. وقالت الحكومة إن قطاع الزراعة سيتلقى في المجمل 270 مليون جنيه استرليني (333 مليون دولار) من الاستثمارات في مجال الابتكار حتى عام 2029.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن الاستراتيجية ستدعم المزارعين، وتساعد في حماية الإمدادات الغذائية من الصدمات الاقتصادية المستقبلية.
وقال في بيان «من خلال استخدام التقنيات الجديدة والابتكار سنزرع ونأكل المزيد من طعامنا، ونتيح وظائف في جميع أنحاء البلاد، وننمي الاقتصاد، وهذا بدوره سيساعد في نهاية المطاف على تقليل الضغط على الأسعار».

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