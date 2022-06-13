حفتر يدعو الليبيين لاستعادة زمام المبادرة سلمياً

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن الوضع في ليبيا يزداد سوءاً بعد أن طال أمد المعاناة، داعياً الليبيين إلى ممارسة حقهم الطبيعي في تقرير مصيرهم بالوسائل السلمية، وفق الآليات التي يراها تحقق أهدافهم.

وقال حفتر، إنه لم لم يعد هناك من سبيل لتغيير هذا الواقع البائس والمرير، إلا أن يمتلك الشعب الليبي زمام المبادرة السلمية بنفسه، ويرسم «خريطة طريق» الخلاص، دون نيابة أو وصاية من أحد، على حد قوله.

وأوضح حفتر، في كلمته في فعالية بمنطقة الأبرق بالجبل الأخضر، أمس، أن مشروع بناء الدولة الليبية على أسس دستورية ومبادرات شعبية لم يرَ النور حتى الآن، مضيفاً: «لم تشهد الساحة السياسية إلا الإخفاقات المتتالية وانسداد الأفق، وتفاقم حدة الصراع، ولا غرابة في ذلك ما دامت كل الاتفاقات المحلية والدولية الرامية إلى الحل الشامل لم تكتسب شرعيتها من إرادة الشعب ودعمها له». وأشار حفتر إلى الجهود، التي بذلتها القيادة العامة للقوات المسلحة، لدعم أي مسار سياسي من أجل بناء الدولة الليبية والتقدم نحو حياة أفضل، مؤكداً حرص الجيش الليبي على وقف إطلاق النار وتهدئة النفوس وتأكيد حسن النية، والرغبة الصادقة في المصالحة وتجاوز المحن والتعصب وخطاب الكراهية الداعي لإراقة الدماء.

وفي القاهرة، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز التوافق على 43 مادة من مسودة الدستور الليبي، في أول أيام الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة مجلسي النواب والدولة للمسار الدستوري بالقاهرة، مشيرة إلى أن مجموع المواد التي تم التوافق حولها 180 مادة من إجمالي 195، فيما تبقى 15 مادة خلافية.

في السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أنه جرى تشكيل عدة لجان فرعية تضم أعضاء عن مجلس النواب والدولة، ومن بينها لجنة مقترح تعديل مواد الحكم، مشيراً إلى أنه خلال مناقشة اللجنة لمواد الحكم في مسودة الدستور، جرى طرح العديد من المقترحات التي سيتم نقلها إلى اللجنة الرئيسة، وذلك خلال أعمال اليوم الثاني للجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة. وأوضح بليحق أن انهيار المحادثات بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة أمر غير متوقع، معرباً عن أمله في المضي قدماً للتوافق على جميع مواد الدستور الخلافية، لتنفيذ التعديل الدستوري الثاني عشر، للاستفتاء على مسودة للدستور من قبل الشعب الليبي، لافتاً إلى أن تعثر مسار تعديل مسودة الدستور، سيدفع البرلمان إلى مسار آخر يتمثل الثاني في إجراء تعديلات على قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

في السياق نفسه، دعا ضو المنصوري عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رئيس لجنة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية، إلى طرح مشروع الدستور بصيغته الحالية للاستفتاء على الشعب، معللاً ذلك بأنه صادر عن هيئة منتخبة. واعتبر أن وجود مواد خلافية أمر روّجه سياسيون يريدون البقاء في السلطة فقط، على حد قوله. وانتقد المنصوري، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، «تعديل مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة من الشعب». وقال: «حق الشعب عندما يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه أن يصوت بالرفض». وتساءل عن الضمانات التي تشير لقبول الشعب الليبي مسودة مشروع الدستور بعد تعديلها.

وفي أنقرة، أحالت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد وجود قواتها العسكرية في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافية، بدءاً من الثاني من يوليو.