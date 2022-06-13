الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يصل بيروت

بيروت (وكالات)

وصل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إلى بيروت، أمس، للبحث في مسألة استكمال المفاوضات غير المباشرة للترسيم بين البلدين.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد دعوَا هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات، وذلك بعد دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إنرجيان باور» اليونانية في الخامس من يونيو الحالي حقل «كاريش» ضمن المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند الحدود البحرية الجنوبية.

وفي سياق متصل، أعلنت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، أمس، عن استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.