الثلاثاء 14 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يصل بيروت
آموس هوكشتاين عقب وصوله إلى بيروت (أ ف ب)
14 يونيو 2022 01:21

بيروت (وكالات)

وصل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إلى بيروت، أمس، للبحث في مسألة استكمال المفاوضات غير المباشرة للترسيم بين البلدين.  
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد دعوَا هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات، وذلك بعد دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إنرجيان باور» اليونانية في الخامس من يونيو الحالي حقل «كاريش» ضمن المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند الحدود البحرية الجنوبية.
وفي سياق متصل، أعلنت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، أمس، عن استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

ترسيم الحدود
لبنان وإسرائيل
لبنان
إسرائيل
بيروت
أميركا
آخر الأخبار
البابا فرنسيس
عربي ودولي
البابا يهاجم روسيا: أزمة أوكرنيا مفتعلة
اليوم 15:20
أرشيفية
عربي ودولي
إضراب في كوريا الجنوبية يعطل سلاسل التوريد
اليوم 15:18
السعودية تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
السعودية تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
اليوم 15:13
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
الاقتصادي
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
اليوم 15:04
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
اليوم 14:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©