«الوطني الاتحادي» يشارك في مؤتمر برلماني عن دعم ضحايا الإرهاب

أبوظبي (الاتحاد)

شارك ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو الشعبة البرلمانية في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في المؤتمر رفيع المستوى حول الدعم البرلماني لضحايا الإرهاب، الذي نظمة برلمان البحر المتوسط بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد البرلماني الأفريقي في إيطاليا.

وقدم ضرار بالهول الفلاسي بصفته ممثل برلمان البحر الأبيض المتوسط المعني بالأطفال والنزاع المسلح وضحايا الإرهاب، تقريراً حول اختطاف الحقوق المدنية، الذي تناول الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال والاتجار بالبشر في حالات النزاع والعمليات الإرهابية. وأشار التقرير الذي عرضه الفلاسي إلى أن عدد النساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم حول العالم يتجاوز 30 مليوناً، وأن مكافحة هذه الجرائم تتطلب التعاون.