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وفد أممي يطلع على جرائم «الحوثي» في تعز
وفد أممي يطلع على جرائم «الحوثي» في تعز
14 يونيو 2022 01:18

عدن (وكالات)

التقى محافظ تعز نبيل شمسان، أمس،  وفد منظمات الأمم المتحدة برئاسة نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن ديجو زوريلا، وناقش معهم الاحتياجات الأساسية، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية لأبناء المحافظة.
وفي اللقاء الذي حضره ممثلون لمنظمات «الأوتشا وبرنامج الغذاء العالمي واليونسيف والبرنامج الإنمائي والفاو والهجرة الدولية والأمن والسلامة»، وقيادات السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، وممثلون عن المرأة والشباب، أكد محافظ تعز، أن «زيارة الوفد وبهذا الحجم الكبير والشامل لكل منظمات الأمم المتحدة تشكل أهمية كبيرة في الاطلاع على معاناة أبناء تعز عن قرب وخصوصا المعاناة الناجمة عن الحصار المفروض من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية وإغلاق الطرق وصعوبة التنقل والسفر وارتفاع كلفة السلع والبضائع بزيادة كبيرة عن كل المحافظات»، مطالباً المنظمات الأممية برفع صوتها وممارسة دورها في الضغط لفتح الطرقات والتي تمثل أهم القضايا الإنسانية التي نعاني منها.  وتطرق المحافظ شمسان إلى احتياجات المحافظة من المياه ومعالجة الصرف الصحي والوصول لمقالب القمامة، ودعم الصحة والتعليم والنازحين ونزع الألغام ومراعاة برنامج الغذاء وكل المنظمات للكثافة السكانية للمحافظة، وما يقابله من احتياجات يجب نقلها وإيصالها للشركاء الدوليين.
من جانبه، اعتبر نائب المنسق للشؤون الإنسانية ديجو زوريلا أن حضور ممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وبهذا الشكل لأول مرة إلى تعز يؤكد اهتمامهم بالمحافظة، مشيرا إلى ما تبذله الأمم المتحدة عبر مبعوثها من مهام من أجل فتح الطرقات، وأن الوفد سيركز على المواضيع والقضايا الإنسانية من خلال مكاتبه في التربة والمخا وإب.
عقب ذلك، قام نائب منسق الشؤون الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة بزيارة ميدانية لشوارع المدينة وزيارة منطقة «الجحملية» و«صالة» للاطلاع على حجم الدمار في المنازل ومعاناة السكان وزيارة النازحين.

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